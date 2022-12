Kamil Glik odczuł to na własnej skórze. Argentyńczycy nie kryją oburzenia!

Kamil Glik zagrał w lidze dwa i pół dnia po powrocie z MŚ

Argentyńczycy: FIFA ryzykuje zdrowiem piłkarzy

- Oczywiście, to nie Infantino kierował FIFA, gdy Katarowi przyznano mundial w skandalicznych okolicznościach. Rządził wtedy Blatter, ale nawet on nie pozwolił sobie na taki numer, jak przeprowadzka do rezydencji w Katarze, jak to uczynił, bez żadnego zażenowania Infantino. Zresztą Blatter niedawno głośno powiedział, że gdyby on się przeprowadził do Kataru, to zostałby rozstrzelany krytyką mediów - punktuje.