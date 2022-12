Kamery uchwyciły rozmowę Messiego o sytuacji Polski. Wymowna reakcja

Reprezentacja Polski do ostatnich sekund drżała o awans do 1/8 finału mistrzostw świata. Już po zakończeniu meczu z Argentyną nasi piłkarze nerwowo śledzili końcówkę równolegle rozgrywanego spotkania Meksyku z Arabią Saudyjską. W trakcie meczu, przy stanie 2:0, kamery argentyńskiej telewizji TyC Sports uchwyciły krótką rozmowę Lionela Messiego i Lionela Scaloniego na temat aktualnej sytuacji w grupie. - Jeżeli strzelimy im jeszcze jednego gola, to odpadną - miał powiedzieć selekcjoner.