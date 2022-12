Jeśli ktoś sądził, że Szwajcarzy zdołają zatrzymać zapędy reprezentacji Portugalii dotyczące awansu do ćwierćfinału MŚ 2022 w Katarze , to się pomylił - i to znacznie, bo "Nawigatorzy" kompletnie zdominowali spotkanie, wygrywając aż 6-1 i pewnie zmierzając ku następnej potyczce, w której staną w szranki z rewelacją turnieju, Marokiem.

Trzeba przy tym przyznać, że trener miał przy tym nosa, bowiem zastępca "CR7", Goncalo Ramos, nie dość, że zdobył hat-tricka, to jeszcze dopisał do swojego konta asystę. Wielu kibiców zadało więc sobie pytanie, czy Ronaldo nie uniesie się dumą, a 37-latek wykazał się przy tym zachowaniem, które może tylko podsycić plotki.

Mundial w Katarze. Cristiano Ronaldo - Portugalczyk, który wymknął się po angielsku

O co dokładnie chodzi? Otóż po zakończeniu spotkania portugalscy piłkarze zostali przez chwilę na murawie, by podziękować fanom zgromadzonym na trybunach Lusail Iconic Stadium. "Cris" również podszedł do sympatyków swojej drużyny narodowej, nawet jako pierwszy, ale po krótkiej chwili oklasków w kierunku publiczności od razu udał się do szatni - samotnie, nie czekając na kompanów z zespołu: