W trwającej wciąż dyskusji na temat tego, czy występ reprezentacji Polski i awans do 1/8 finału był sukcesem czy porażką, w pewnym sensie i symbolicznie odniosła się do tego drużyna. W poniedziałek wieczorem na lotnisku Okęcie wylądował bowiem samolot z naszymi kadrowiczami. Skoro drużyna miała poczucie, że było to osiągnięcie, to można było się spodziewać, że radością zechcą podzielić się z kibicami, którzy zapewne licznie stawiliby się w hali przylotów. Niestety, tak jak odlot odbył się z fanfarami (słynna już eskorta myśliwców F-16), to już podróż w drugą stronę taka huczna nie była. Przeciwnie - pozostawiła kolejny niesmak. Przypominała raczej powrót pijanego męża w środku nocy, który stara się bezszelestnie otworzyć drzwi, żeby nie obudzić domowników. I szkoda, że tego typu powroty stają się niemal tradycją piłkarskiej kadry.