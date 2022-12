Francuscy kibice wyszli na ulice miast, by świętować awans. Tak jak się spodziewano , nie wszędzie jest to całkowicie bezpieczne. Ściągnięto dodatkowe posiłki mające pomóc w pilnowaniu porządku. Mają one zapobiec wydarzeniom, do których doszło po pojedynku Maroko - Portugalia (1:0). Wówczas marokańscy fani starli się w Paryżu z policją. Doszło do podpaleń samochodów i niszczenia mienia, a wszystko skończyło się aresztowaniami.