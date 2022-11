Dziś kadra wyleciała już do Kataru. Wylot zaplanowany był na 14, ale pojawiło się minimalne opóźnienie. Nie było one jednak spowodowane żadną awarią, bo maszyna, którą nasi piłkarze udali się na turniej, została dobrze sprawdzona. Nie jest bowiem zwykłym samolotem. To rządowy Boeing 737 "Piłsudski". Polska zakupiła go w 2017 roku, za ok. 100 mln dolarów.