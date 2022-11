Jedyny Rosjanin na mundialu ujawnił się podczas meczu. Niesmaczny gest

Mistrzostwa świata w Katarze. Reprezentant Kamerunu w butach z flagą Rosji

Nie oznacza to jednak, że Rosjanie nie mają swojego "reprezentanta" wśród drużyn występujących na boiskach w Katarze. Swojego uczucia do Rosji nie ukrywa Gael Ondoua, 27-letni reprezentant Kamerunu, który na co dzień występuje w grającym w 2. Bundeslidze Hannoverze 96. Jego drużyna otwierała swój udział w mundialu meczem ze Szwajcarią, a sam Ondoua pojawił się na boisku w 68. minucie. Bardziej jednak niż swoją grą zwrócił na siebie uwagę swoimi butami, na których widniały dwie flagi - kameruńska i rosyjska. Bardzo szybko podchwyciły to rosyjskie media. - Zawsze pamiętaj o miejscu, w którym dorastałeś. Ondua przestrzega tej mądrości - możemy przeczytać na łamach twitterowego konta Russian Fotbik.

Ondoua jako nastolatek wyjechał do Rosji, gdzie grał w akademii Lokomotivu Moskwa. Z przerwami występował tam do lipca 2019 roku. Jak można przeczytać w jego wypowiedziach dla rosyjskich mediów, on sam czuje się Rosjaninem, kibicował jej w trakcie wielkich turniejów i bardzo chciał występować w jej kadrze, na co pozwalało mu posiadanie obywatelstwa tego kraju. Ostatecznie jednak po wykluczeniu Rosji z międzynarodowych rozgrywek w marcu tego roku przyjął powołanie do kraju swojego urodzenia, a występ ze Szwajcarią był jego piątym w barwach reprezentacji Kamerunu.