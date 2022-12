Jedna z rewelacji mundialu zachwyciła Xaviego! To będzie nowy kolega "Lewego"?

Reprezentacja Maroka to bez wątpienia jedna z największych rewelacji MŚ 2022 w Katarze i "czarny koń" co się zowie. Jednym z piłkarzy błyszczących w szeregach "Lwów Atlasu" jest z kolei pomocnik Azzedine Ounahi, bez którego selekcjoner Walid Regragui nie wyobraża sobie wyjściowej jedenastki swej drużyny. Jego dobra postawa być może już niebawem zaowocuje wielkim transferem - prosto do FC Barcelona.