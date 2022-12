Jedna drużyna, trzy różne światy. Maroko walczy o finał nie tylko za siebie

- Po trzecie Afryka, która chyba najmniej, ale jednak również solidaryzuje się z Marokiem. To w końcu pierwsza drużyna z tego kontynentu, która dotarła do półfinału mistrzostw świata. Część Afryki dystansuje się jednak od Maroka ze względu na kwestię Sahary Zachodniej. Szereg krajów uważa bowiem, że mamy w tym przypadku do czynienia z okupacją tego obszaru, przez co nie należy solidaryzować się z agresorem. Spotkałem się jednak również z wypowiedziami kibiców afrykańskich, którzy mówili, że polityka polityką, ale na koniec Maroko jest jedynym przedstawicielem ich kontynentu, więc będą ściskać za nie kciuki.

- Trzeba wyjść od tego, że Maroko nie ma interesu politycznego we wspieraniu Palestyny, bo jest jednym z krajów, które sygnowały Porozumienia Abrahmowe. Normalizują one stosunki części państw arabskich z Izraelem. Nawet po ostatnim meczu prezydent Isaac Herzog gratulował na Twitterze Maroku awansu do czołowej czwórki. Na stopie politycznej, oficjalnej czy formalnej - zwał jak zwał - Palestyna nie leży w interesie kraju.

- Otóż to. Już w momencie podpisywania Porozumień Abrahamowych prowadzone były badania społeczne, z których jasno wynikało, że Marokańczykom się to nie podobało. Ponad 80% obywateli było przeciwko uznaniu Izraela i tym samym porzuceniu kwestii palestyńskiej. To, co dzieje się na trybunach podczas mundialu, jest tego konsekwencją. Marokańczycy wspierają Palestynę i chcą to pokazywać przy okazji meczów swojej reprezentacji. Warto też zauważyć, że FIFA wyraźnie przymyka na to oko. Jest to przecież bardzo konkretna manifestacja polityczna, której federacja nie zamierza jednak karać. Myślę, że to część porozumienia z Katarem, który jest jednym z ambasadorów Palestyny. Wspiera ten kraj politycznie i finansowo.