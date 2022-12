Reprezentacja Maroka była jedym z objawień zakończonych niedawno mistrzostw świata. Jako pierwsza drużyna z Afryki "Lwy Atlasu" wdarły się do najlepszej czwórki globu, a istotnym graczem zespołu był 26-letni pomocnik, Selim Amallah. Gracz Standardu Liege najbliższe miesiące spędzi... w rezerwach tego klubu. Jego prezes otwarcie przyznał, że to celowe działanie, by nie podnosić wartości zawodnika, który już za kilka miesięcy może odejść za darmo.