W takich przypadkach przydaj się posiłkowanie portalem Transfermarkt i jego wycenami, które oczywiście mają charakter orientacyjny, bo piłkarski rynek transferowy pokazał już niejednokrotnie, że wyceny, a rzeczywiste kwoty płacone za piłkarze to często sa dwie zupełnie różne stawki. Wracając jednak do głównego tematu, to według wycen tego portalu cała kadra Saudyjczyków jest warta mniej nie tylko od Roberta Lewandowskiego, co jeszcze byłoby pewnie dosyć mało zaskakujące, ale również od Piotra Zielińskiego, którego "wartość" oszacowano na 40 milionów euro. Kadra Herve`a Renarda z kolei według tych samych wycen jest warta 25,2 mln.