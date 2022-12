Japonia walczyła jak zawsze, ale zatrzymał ją Livaković! Obronił trzy karne!

Samuraje z Kraju Kwitnącej Wiśni spakowali do domu Niemców, ale nie zaspokoiło to ich apetytów. Do meczu z Chorwacją przystąpili bez żadnych kompleksów, jakby umknęło ich uwadze, że oto mierzą się z aktualnymi wicemistrzami świata.

Uczcie się od Japonii, jak rozgrywać rzuty rożne!

Japończycy mieli iście chorwacką fantazję. Jak w 41. min, gdy Kamada przestrzelił, po pięknej akcji lewą flanką, zainicjowaną przez podanie piętą Mority do Endo, który zagrał prostopadle do Kamady.

Jedna akcja i gol Perisicia obudziły Chorwację

Pierwsza dogrywka w Katarze. Od Nawałki mogliby się uczyć

Gdy doszło do pierwszej w historii katarskiego mundialu dogrywki, okazało się, że obie ekipy mogłyby się uczyć od sztabu reprezentacji Polski za kadencji Adama Nawałki. Gdy dochodziło do extra time'u ludzie Nawałki natychmiast rozkładali karimaty, piłkarze się na nich kładli, a członkowie sztabu podnosili im nogi do góry, by opóźnić w ten sposób skurcze mięśni.