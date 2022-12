Japończycy zrobili to po raz drugi! Kolejna sensacja w grupie E

Piłkarze Hansiego Flicka po dwóch spotkaniach mieli zaledwie jeden punkt zdobyty w spotkaniu z Hiszpanami 1:1. Zespół Luisa Enrique był w najlepszej sytuacji. Nie dość, że liderował z czterema punktami, to jeszcze miał fantastyczny bilans bramkowy 8-1. Wszystko to dzięki pokonaniu w pierwszej kolejce spotkań 7:0 Kostaryki .

Zagmatwana sytuacja

Hiszpanie nie mogli być jednak pewni awansu z czterema punktami. Jeśli przegraliby z Japonią , a Kostaryka wygrała z Niemcami, to by odpadła. Każdy inny wynik w drugim spotkaniu grupy E premiował ekipę Enrique niezależnie od wyniku meczu z Samurajami, którzy przystępowali do meczu z trzema punktami na koncie, za wygraną z Niemcami.

Sytuacja w grupie była dość zagmatwana, bo o awans biły się wszystkie cztery ekipy. Szybko jednak wszystko się rozjaśniło i to na obu stadionach. Z korzyścią dla obu ekip z Europy. Gdy Niemcy strzelili na 1:0 w 10. min spotkania z Kostaryką, już po chwili było także 1:0 dla Hiszpanów. W 11. min Cesar Azpilicueta z prawej strony dokładnie dośrodkował w pole karne, gdzie najwyżej wyskoczył potężny Alvaro Morata i strzałem głową pokonał Shuichiego Gondę . Była to jego trzecia bramka w Katarze.

Grali sobie w "dziadka"

Powtórzyli mecz z Niemcami

Simon nie wiedział wówczas, że to było zaledwie preludium jego nieszczęść. Zaraz po przerwie Japończycy zupełnie niespodziewanie wyrównali. Bramkarz Hiszpanów niedokładnie podał piłkę do Alejandro Balde. Piłka była trudna do przyjęcia i 19-latek z Barcelony stracił ją na rzecz Junayi Ito. Ten szybko podał do Ritsu Doana, który uderzył zza pola karnego. Kiedy wydawało się, że Simon łatwo obronie ten strzał, piłka po jego rękach wpadła do siatki. Była to 48. min spotkania.