Jan Tomaszewski stracił nadzieję. "W tym momencie opadły mi ręce"

W pierwszej to Chile wyglądało jak finalista mundialu, a nasz zespół pretendent, który dopiero uczy się piłki od najlepszych drużyn na świecie . Pewnym rozgrzeszeniem był fakt, że skład nie był najsilniejszy, ale to w końcu cały czas reprezentacja z wyłonionymi najlepszymi piłkarzami w tym kraju.

Jan Tomaszewski grzmi: Jedziemy do Kataru grać antyfutbol

- Każda drużyna jedzie tam po to, by walczyć o mistrzostwo świata, a my jedziemy tam po to, by grać antyfutbol. (...) Panie prezesie, miesiąc rozmawiał Pan z kandydatami. Czy podczas rozmowy Czesław Michniewicz powiedział, że będziemy grali "autobusem", którym już nikt w futbolu nie gra? - powiedział Tomaszewski, na koniec zawieszając pytanie w próżni, adresowane do szefa PZPN, Cezarego Kuleszy.