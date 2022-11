We wtorek reprezentacja Polski rozegra mecz z Meksykiem. Trener Czesław Michniewicz i jego piłkarze mają świadomość, że to właśnie ta rywalizacja będzie najważniejsza podczas trwających mistrzostw świata w Katarze. Największą tajemnicą selekcjonera jest obecnie skład, jakim Polacy zamierzają zaskoczyć Meksykanów.

- Jesteśmy przekonani co do ustawienia i składu osobowego w jakim jutro zagramy. Dziś wieczorem na odprawie zawodnicy też się o tym dowiedzą. Chcę, aby mieli czystą głowę, aby wiedzieli kto gra, kto będzie zawodnikiem mogącym wejść na boisko - powiedział Michniewicz

- Jeśli chodzi o ewolucję i to, jak ten skład się budował, to sami obserwujecie kadrę i widzicie co się zmieniło od początku mojej pracy: jakie mecze graliśmy, w jakim ustawieniu, ilu zawodników w tym czasie uczestniczyło w meczach reprezentacji, kto gra w klubie, a kto nie. Wszystko to braliśmy pod uwagę. Ustawienie, które jutro zaprezentujemy, będzie wynikało właśnie z sytuacji, jaka obecnie jest. Musimy reagować na zmiany, które następują w trakcie pracy z reprezentacją. Dlatego skład ustawiliśmy w oparciu o to - dodał selekcjoner.