Jakim składem Polska zagra z Meksykiem? Michniewicz podjął kluczową decyzję

We wtorek reprezentacja Polski rozegra mecz z Meksykiem. Trener Czesław Michniewicz i jego piłkarze mają świadomość, że to właśnie ta rywalizacja będzie najważniejsza podczas trwających mistrzostw świata w Katarze. Największą tajemnicą selekcjonera jest skład, jakim Polacy zamierzają zaskoczyć Meksykanów. Jakim zestawieniem rozpoczniemy więc mecz na stadionie 974? Interia przewiduje jedenastkę naszej kadry.

Wojciech Szczęsny w bramce

Dyskusji nie podlega kwestia obsady bramki. W niej zobaczymy Wojciecha Szczęsnego, który po raz piąty będzie miał okazję, aby na murawie zainaugurować wielki turniej. Co prawda w 2012, 2016, 2018 i 2021 roku bywało pechowo (czerwona kartka w meczu z Grecją, uraz w spotkaniu z Irlandią Północną czy minięcie się z piłką przeciwko Senegalowi), ale Michniewicz ufa golkiperowi Juventusu. Selekcjoner wielokrotnie powtarzał, że 32-latek jest jego numerem jeden i potwierdzi to we wtorek.