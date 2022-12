Jak zatrzymać Kyliana Mbappe? Arek Milik ma zaskakującą receptę

Na dzień przed starciem z Francją o awans do ćwierćfinału MŚ w Katarze Arkadiusz Milik błysnął odpowiedzią na pytanie o to, jaką radę ma dla kolegów z obrony, by udało im się zatrzymać Kyliana Mbappe. Francuz jest bodaj najlepszym, a na pewno najszybszym skrzydłowym na turnieju.