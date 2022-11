Jak zagrali Polacy? Wasze oceny za mecz z Meksykiem

Oceń Polaków za mecz z Meksykiem

Tego występu do najlepszych na pewno nie zaliczy Nicola Zalewski, który po przerwie już nie pojawił się na boisku, zmieniony przez Krystiana Bielika. W jego miejsce na lewą stronę został przeniesiony Sebastian Szymański, który jednak zszedł z boiska również przed zakończeniem spotkania. Najlepszą okazję do zdobycia gola mieliśmy w 58. minucie, kiedy prowadzący to spotkanie Chris Beath po analizie VAR podyktował rzut karny. Do piłki podszedł oczywiście Robert Lewandowski ale niestety przegrał pojedynek z Guillermo Ochoą, który znów potwierdził, że na mundialach broni znakomicie.