Tegoroczne mistrzostwa świata na długo zapadną w pamięci nie tylko kibicom polskiego futbolu, ale również samym piłkarzom. Po raz pierwszy od dawna reprezentanci naszego kraju w ostatnim meczu walczyć będą nie o honor, a o awans do dalszej części rywalizacji w Katarze . Szczęście uśmiechnęło się do "Biało-Czerwonych" już podczas meczu z Meksykiem , gdy spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem , dzięki któremu na koncie podopiecznych Czesława Michniewicza zapisał się pierwszy punkt.

Jeszcze więcej powodów do szczęścia Polacy mieli po sobotnim meczu z Arabią Saudyjską . Ekipa Herve Renarda sprawiła niemałą niespodziankę, gdy sensacyjnie wygrała mecz otwarcia z Argentyną . Wtedy okazało się, że Arabia Saudyjska wcale nie będzie łatwym rywalem. "Biało-Czerwoni" nie dali się jednak zastraszyć i pokonali Saudyjczyków 2:0.

Na listę strzelców tego dnia wpisali się Piotr Zieliński i Robert Lewandowski . Kapitan reprezentacji Polski po zdobyciu bramki nie krył wzruszenia . Był to bowiem jego pierwszy gol strzelony na mistrzostwach świata . W tym wyjątkowym dniu na trybunach Education City Stadium zasiadły trzy niezwykle ważne w życiu Lewandowskiego kobiety - jego żona Anna, siostra Milena i matka Iwona .

Mama Roberta Lewandowskiego na mundialu w Katarze

Iwona Lewandowska choć do Kataru przyleciała przede wszystkim po to, by trzymać kciuki na syna i pozostałych reprezentantów Polski, znalazła też czas na przyjemności. Kobieta pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciami i nagraniami, na których pokazała, jak spędza czas wolny.