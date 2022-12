Istnieje Portugalia bez Cristiano Ronaldo. Co więcej, gra lepiej!

Najwyższa wygrana od 2010 roku i pewny awans do ćwierćfinału - wszystko to Portugalia osiągnęła bez Cristiano Ronaldo, posadzonego przez trenera Fernando Santosa na ławie. Gwiazda Portugalii weszła do gry na ostatni kwadrans, a drużyna pokazała, że bez niego nie tylko potrafi grać, ale nawet gra lepiej.