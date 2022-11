- Dyskryminacja jest wszędzie, na całym świecie. Nie w tym rzecz, aby szukać miejsca idealnego, w którym nie istnieje, ale aby robić wszystko ku jej zmniejszaniu. Kluczem jest edukacja. Ja dorastałem w białej rodzinie z afroamerykańskimi korzeniami, wiem co to asymilacja i tolerancja. Doświadczasz jej, gdy inni wokół też o tym wiedzą. Chodzi o to, że jeżeli czegoś nie wiesz i popełniasz błąd, poprawiać go, tak jak ja.