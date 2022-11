Irański piłkarz Vouria Ghafouri to reprezentant kraju od 2014 roku. Chociaż grał w meczach eliminacji mundialu w Rosji w 2018 roku oraz w Pucharze Azji w 2015 roku, w tym w zakończonym dramatycznymi rzutami karnymi meczu z Irakiem , na sam mundial nie pojechał. Teraz odsunięto go również od meczów eliminacji katarskiego mundialu.

Zawodnik jest Kurdem. Pochodzi z Sanandadż, drugiego co do wielkości kurdyjskiego miasta Iranu. Kiedy więc w kraju wybuchły protesty spowodowane zabójstwem przez policję 22-letniej Mahsy Amini za nieobyczajny strój. przyłączył się do protestów. Władze w Teheranie oskarżyły go o "podżeganie do zamieszek", "usiłowanie obalenia władzy" oraz "haniebne wystawienie na szwank reputacji kraju". Ghafouri został aresztowany w chwili, gdy irańscy piłkarze na mundialu odmówili zaśpiewania hymnu przez meczem z Anglią, a wcześniej ich kapitan wsparł protesty w kraju.