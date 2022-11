Iran ogłosił skład na mundial. Gwiazdor uniknął konsekwencji

Szczególnie obecność tego ostatniego, który jawnie wsparł protesty irańskich kobiet, jest swego rodzaju niespodzianką. Piłkarz we wrześniu w mediach społecznościowych w mocnym oświadczeniu potępił działania władz swojego kraju. "Ze względu na zasady w kadrze narodowej, nie mogliśmy nic mówić do końca zgrupowania. Ale nie mogłem już tego znieść. Krytykuję kraj, który zabija za włosy irańskich kobiet . Nie da się tego wymazać. Wstydź się, że tak łatwo zabijasz ludzi. Niech żyją irańskie kobiety" - napisał w mediach społecznościowych.

Wydawało się, że tym samym przekreślił sobie szansę udziału w mistrzostwach świata w Katarze. Jednak Queiroz powołał go do kadry i najprawdopodobniej zobaczymy go podczas mundialu.