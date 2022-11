Ta sytuacja miała miejsce podczas mistrzostw świata w 1998 roku, na które Iran wrócił po 20 latach przerwy - debiutował bowiem w Argentynie w 1978 roku, bez sukcesów. Do tej pory zresztą Irańczycy nigdy nie wyszli z grupy, tym razem mają na to spore szanse po zwycięstwie 2-0 nad Walią. Będzie o tym decydował właśnie mecz w ostatniej serii ze Stanami Zjednoczonymi .

Atmosfera wokół reprezentacji Iranu jest bardzo napięta. Przed mistrzostwami w tym kraju doszło do masowych protestów po tym, jak zabita została w Iranie młoda kobieta Mahsa Amini pobita przez policję za nieobyczajny strój. W obliczu tych zdarzeń, łamania praw człowieka i wielu ofiar śmiertelnych protestów pojawiły się postulaty, by Iran wykluczyć z mundialu. Nie doszło do tego, a część irańskich graczy wsparła manifestacje. Kapitan zespołu Ehsan Hajsafi bez ogródek opowiedział o poparciu przed meczem z Anglią. Kiedy piłkarze przed tym spotkaniem odmówili zaśpiewania hymnu, spadły na nich sankcje. Grożono im śmiercią, a były reprezentant kraju Vouria Ghafouri został zamknięty w więzieniu za "podżeganie do zamieszek".