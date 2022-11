Inwazja kobiet na mundial 2022! FIFA podjęła przełomową decyzję

Mundial 2022. FIFA wybrała kobiety

Yamashita wskazała, że różnica między kobiecą a męską piłką nożna polega głównie na szybkości. "Nie chodzi tylko o prędkość zawodników czy piłki, ale generalnie o szybkość gry. Oznacza to, że muszę szybciej podejmować decyzje. Dochodzi do tego stres i uwaga całego świata, którą przykuje mundial. Dlatego zdaję sobie sprawę, że presja będzie ogromna, a na mnie spoczywać będzie duża odpowiedzialność. Ale naprawdę cieszę się, że podejmuję to wyzwanie, więc staram się podchodzić do tego pozytywnie" - oświadczyła japońska arbiter.