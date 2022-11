· "Studio Katar - gramy dalej" to z kolei program podsumowujący dzień na mundialu. Od dnia otwarcia, 20 listopada, aż do finału, 18 grudnia, w każdy dzień meczowy na stronie głównej Interii będzie można obejrzeć gorące analizy, komentarze, newsy, opinie i kontrowersje prosto z Kataru. Dziennikarz Interii Piotr Jawor i dziennikarze Eleven Sports, Mateusz Święcicki i Mateusz Majak wraz z zaproszonymi gośćmy poruszą wszystkie najważniejsze tematy dnia. "Studio Katar - gramy dalej" będzie emitowane bezpośrednio po zakończeniu każdego meczu Polaków, a w pozostałych przypadkach - tuż po ostatnim spotkaniu dnia. Program jest pierwszym wspólnym projektem Interii i Eleven Sports realizowanym w ramach strategicznego partnerstwa. Będzie ono kontynuowane i jeszcze bardziej wzmacniane po zakończeniu piłkarskich MŚ.

· Działaniom Interii Sport towarzyszy kampania reklamowa "Żyjemy mundialem". Jest to kolejna odsłona kampanii "Żyjemy sportem", która wystartowała we wrześniu tego roku i doczekała się już kilku edycji. Powstaną dwa spoty na mundial w Katarze. Każdy z nich zachęca do wspólnego kibicowania "Biało-Czerwonym" oraz prezentuje bogatą i kompleksową ofertę serwisu na piłkarskie MŚ. Spoty będą emitowane w kanałach telewizyjnych i serwisach Grupy Polsat Plus oraz w największych stacjach radiowych w Polsce.