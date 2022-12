Infantino udaje, że nie ma wojny na Ukrainie! Nie chce drażnić Putina?

Jako pierwsza ogłosiła to stacja CNN: FIFA odrzuciła prośbę prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego o przekazanie pokojowego przesłania przed rozpoczęciem niedzielnego finału MŚ w Katarze, w którym Argentyna Zmierzy się z Francją.

Prezydent Zełenski zwrócił się do FIFA. Odmowa Infantino

Wołodymyr Zełenski poprosił FIFA o umożliwienie łączenia z nim wideo przed finałowym meczem, by dać mu szanse wysłanie na cały świat pokojowego przekazu.

Infantino nie wyraził jednak na to zgody. Kancelaria prezydenta Zełenskiego była zdziwiona taką reakcją - podaje CNN.

Gianni Infantino w 2019 roku otrzymał Order Przyjaźni od prezydenta Rosji Władymira Putina. Czuł się świetnie w towarzystwie przywódcy reżimu, który doprowadza do mordowania ludzi na Ukrainie.

Podczas gdy wszystkie liczące się ligi europejskie solidaryzują się z Ukrainą, jej barwy są wszechobecne, podczas MŚ w Katarze jest to temat tabu. Wszystko po to, by nie drażnić Putina?