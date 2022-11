Infantino na ten temat milczał. Matty Cash nie zapomniał o ofiarach wojny

- Dzisiaj piłka ma wpływ na wiele rzeczy, ale nie jesteśmy Organizacją Narodów Zjednoczonych, ani siłami pokojowymi ONZ. Jedynym naszym orężem jest piłka - bronił się Gianni Infantino, gdy oskarżano go o lokowanie mundialu w niedemokratycznym Katarze, czy brak reakcji na tyranię Iranu, który nie wpuszcza na stadiony kobiet. Zajął się też obroną społeczności LGBT. Natomiast na temat mordowania Ukraińców nie wypowiedział ani słowa, przez ponad 100 minut.

Matty Cash o wojnie na Ukrainie

- To prawda, wojna trwa. To ciężki i smutny czas zarówno dla Ukrainy, jak i Polski. Mam nadzieję, że ten koszmar szybko się skończy - powiedział Matty Cash.

Obrońca Aston Villi jest pewniakiem do pierwszego składu na inauguracyjne starcie "Biało-Czerwonych" z Meksykiem, które zostanie rozegrane już we wtorek, o godz. 17. I to niezależnie od tego, czy zagramy taktyką 1-3-5-2 czy 1-4-4-2.