Inauguracja mundialu - chustka w bramce i gorsi od Bałtyku Gdynia

Radosław Nawrot z Interia.pl był pod wrażeniem wprowadzenia do komentarza meczu Katar - Ekwador przez Jacka Laskowskiego w TVP Sport.

Wiele kontrowersji wzbudziło nieuznanie pierwszej bramki , a przede wszystkim sposób pokazania spornej akcji w przekazie telewizyjnym. Kibice i dzienniakrze szybko uznali, że spalonego nie było. Okazało się, że sędziowie VAR mieli rację. Wyjaśnił to m. in, komentaror ESPN czy Marcin Borski, polski były arbiter.

Jeden z ekwadorskich kibiców zaczął nawet sugerować, że Katar zapłacił sędziemu, by anulował bramkę.

Bramkarz Kataru jak chusteczka

Jednym z najsłabszych punktów Kataru był bramkarz Saad Al Sheeb. 32-letni zawodnik wprowadzał sporo nerwowości swoimi zagraniami - m .in. próbami piąstkowania piłki. Puścił też bramkę po strzale głową z 12 metrów. Marek Szkolniowski, dyrektor TVP Sport porównał go do maskotki turnieju. "W bramce Kataru występuje ta chustka, która jest maskotką mundialu" - napisał na Twitterze.