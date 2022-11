Imponujące centrum medialne w Dosze. Nie z tej ziemi

Dziennikarska przygoda z mistrzostwami świata nie może rozpocząć się w inny sposób, niż od odbioru akredytacji medialnych. To punkt obowiązkowy - bez którego nie ma się wstępu na żadne z wydarzeń związanych z mistrzostwami. Katarczycy postarali się, żeby wizyta w centrum medialnym zrobiła na przybyszach z każdego zakątka świata naprawdę ogromne wrażenie.

Co ciekawe, centrum medialne nie zostało zbudowane od podstaw na mistrzostwa, a zostało przekształcone z działającego od 2011 roku Qatar National Convention Centre. Między innymi dlatego już na wejściu gości wita gigantyczny... pająk, który jest stałą częścią pomieszczenia. Oczywiście teraz wokół aż roi się od akcentów poświęconych mundialowi.

Na prawo od oczka wodnego ulokowane jest centrum fitness. Nieopodal znajduje się także centrum restauracyjne, w którym ceny lunchów oraz obiadów wynoszą - jak udało nam się dowiedzieć - od 45 do 55 riali katarskich, a więc około 55-70 zł.

Mundial w Katarze. Gigantyczne centrum medialne

Wreszcie trafiliśmy także do ogromnego pomieszczenia, w którym na co dzień pracować będą dziennikarze. Poniższe zdjęcie obrazuje tylko jeden z pokoi dedykowanych żurnalistom z całego świata, w którym w spokoju będą mogli przygotowywać swoje materiały - czy to napisać i wysłać tekst, czy też nagrać lub zmontować materiał wideo.