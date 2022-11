Giovanni Vincenzo Infantino pełni funkcję przewodniczącego FIFA od 2016 r., jest również członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W przeszłości zasiadał na stanowisku sekretarza generalnego UEFA. Gianni Infantino to wyjątkowo barwna postać - twierdzi, że przez całe życie związany był z piłką, choć nigdy nie trenował w klubie, ma wykształcenie prawnicze i zna aż sześć języków obcych.

Wszystkie skandale prezydenta FIFA

20 listopada 2022 r. rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Katarze. Jednak na długo przed ceremonią otwarcia wzbudzały one w kibicach oraz obserwatorach życia publicznego skrajne emocje. Niechęć powoduje przede wszystkich lokalizacja - Katar zdecydowanie bardziej niż z zasadami fair play kojarzony jest z łamaniem praw człowieka, dyskryminacją kobiet oraz osób homoseksualnych i wyzyskiem pracowników.

W czasie pierwszego, niedzielnego meczu wzrok kibiców przykuła postać prezydenta FIFA - Gianni Infantino sprawiał wrażenie człowieka doskonale bawiącego się w towarzystwie organizatorów turnieju. To już kolejny raz, gdy prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej wzbudza kontrowersje. Wcześniej zamieszany był m.in. w aferę korupcyjną, oskarżony o złamanie zasad etycznego kodeksu FIFA i krytykowany za opieszałość w sprawie Rosji, po wybuchu wojny w Ukrainie.

Ile zarabia Gianni Infantino? Takiego wynagrodzenia można pozazdrościć

Równie często co w kontekście skandali, o Giovannim Vincenzo Infantino mówi się w kontekście jego zarobków. W ciągu ostatnich czterech lat FIFA osiągnęła rekordowo wysoki dochód - od mistrzostw świata w Rosji federacja zarobiła 7,5 mld zł, czyli o miliard więcej, niż w poprzednim cyklu. Wzrost ten wynikał głównie z podpisania wyjątkowo korzystnych umów handlowych z organizatorami turnieju w Katarze.

Na niskie zarobki nie może narzekać również prezydent FIFA. Z opublikowanego przez federację w 2020 r. raportu finansowego wynika, że podstawowa pensja Infantino wynosi 2,1 mln dolarów rocznie. To aż 175 000 dolarów miesięcznie. To jednak nie wszystko. Najważniejszy urzędnik piłkarskiego świata może liczyć na dodatki do pensji, wykraczające poza bazową wypłatę. Jedynie w 2019 r. łączna suma jego rocznych zarobków wyniosła 3,2 mln dolarów.