Przed reprezentantami Polski jedno z najważniejszych spotkań ostatnich lat. Nasi piłkarze mają bowiem realne szanse na awans z grupy C i szansę dalszej rywalizacji na mistrzostwach świata w Katarze. Już po bezbramkowym remisie z Meksykiem "Biało-Czerwoni" mieli powód do zadowolenia. W tabeli przy polskiej fladze pojawił się bowiem jeden punkt, który w tamtym momencie pozwolił "Biało-Czerwonym" zająć drugie miejsce w grupie C.