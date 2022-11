W mediach pojawiła się informacja, że Messi negocjuje przejście do Interu Miami. Dziennikarze "The Times" podali, że Argentyńczyka do transferu przekonuje David Beckham, współwłaściciel klubu, a zarobki Messiego byłyby rekordowe. Co więcej, według doniesień, Inter Miami miałby kusić także Luisa Suareza oraz Cesca Fabregasa.