Reprezentacja Polski dzięki zwycięstwu nad Arabią Saudyjska prowadzi po dwóch kolejkach w tabeli grupy C. Dariusz Szpakowski co prawda na tym mundialu nie komentuje meczów Polaków, ale to oczywiście nie oznacza, że nie śledzi poczyniań "Biało-Czerwonych". Sebastian Mila podzielił się na twitterze nagraniem, na którym widać reakcję legendarnego już komentatora na podwójną interwencję Wojciecha Szczęsnego przy rzucie karnym Saudyjczyków.