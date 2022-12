To druga taka historia z rzędu, bowiem cztery lata temu w Rosji zespół hiszpański przegrał rzuty karne z gospodarzami. Dwa odpadnięcia na etapie 1/8 finału to nie wszystko, bo przecież w 2014 roku podczas brazylijskiego mundialu Hiszpania w ogóle nie wyszła z grupy - wyprzedziły ją Holandia i Chile, z czego ta pierwsza zmiotła ją w rozmiarach 5-1.

Hiszpania wstrząśnięta. Najgorszy z koszmarów

Nic dziwnego, że ton komentarzy jest alarmujący. "Marca" pisze o najgorszej passie w dziejach hiszpańskiego futbolu, która nie chce się skończyć od czasów wygranego mundialu 2010 roku. To oczywiście gruba przesada, biorąc pod uwagę, że np. w finałach 1954 i 1958 Hiszpanów nie było w ogóle, a w kolejnych 1962 i 1966 nie wyszła ona z grupy. Trudno obecną sytuację nawet porównać do tamtej. Mało tego, Hiszpanie opuścili także mundiale 1970 i 1974, następnie w 1978 roku w Argentynie utknęli w grupie, by wreszcie na organizowanym przez siebie turnieju w 1982 roku zawieść zupełnie.