Historyczny gol i miażdżąca odpowiedź! Kopciuszek pognębiony w końcówce

Pierwszy gol piłkarza Bayernu na mundialu od 8 lat

Co się nie udało kilka dni temu wydarzyło się teraz i Davies przełamał jednocześnie kolejną fatalną passę. Może to się wydać mało realne, ale poprzednim piłkarzem Bayernu Monachium, który strzelił gola na mistrzostwach świata był Mario Götze . Działo się to w finale Mistrzostw Świata 2014 przeciwko Argentynie (1:0). W Rosji gwiazdy Bayernu na czele z Robertem Lewandowskim zawiodły. Teraz też nie błyszczą.

Asysta byłego legionisty

Davies naprawdę mógł imponować swoją postawą. 24-latek tak jak Leo Messi i Robert Lewandowski ciągnie swoją reprezentację na tych mistrzostwach. Nie ma jeszcze takiego doświadczenia, ale umiejętności piłkarskie ma już bardzo wysokie i z pewnością można go już zaliczyć do światowej czołówki piłkarskiej.

Borjan puszcza trzeci strzał po ziemi

Mecz rozgrywany był na stadionie Khalifa, który nosi taką nazwę na cześć emira Kataru w latach 1972-95 Chalifa ibn Ahmada Al Saniego. Ten wielofunkcyjny obiekt znają polscy kibice lekkiej atletyki. To tutaj bowiem w 2019 r. rozgrywano mistrzostwa świata, na których jedyny złoty medal dla Polski zdobył Paweł Fajdek. To na tym 50-tysięczniku w Ar-Rajjan rozgrywane są także mitingi Diamentowej Ligi. Stadion ten przeszedł przed mundialem gruntowną renowację. I to właśnie na nim miało dojść do wielu śmiertelnych wypadków wśród robotników pracujących przy tym obiekcie, który był gotowy na mundial jako pierwszy z ośmiu stadionów, na których jest rozgrywany.