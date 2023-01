"Przed mundialem nawiązaliśmy kontakt z ludźmi, którzy wykonują trofea, cały proces zajął niemal sześć miesięcy. Pomysł był taki, by piłkarze się na nim podpisali, ale ostatecznie trzy razy trafiał on na boisko . Najpierw ktoś z rodziny Leandro Paredesa zachęcił go do złożenia podpisu" - relacjonuje fanka - Paula Zuzulich w rozmowie z "Clarin".

"Potem, kiedy poproszono nas o ten puchar, wędrował on z rąk do rąk przez około 45. minut, kiedy wykonywane były zdjęcia. Inni fani mówili nam, że już go straciliśmy. Bawiliśmy się świetnie, ale chcieliśmy go odzyskać, więc krzyknęłam do zawodników, że puchar trzymany przez Paredesa jest nasz. Na koniec Lisandro Martinez podpisał go i oddał w nasze ręce. Potem wkroczyli ochroniarze FIFA i kazali nam go podać, by upewnić się, że to nie oryginał" - dodaje.