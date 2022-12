Historyczna "zwycięska" klęska! Szalony mecz, Niemcy żegnają się z mundialem!

Nie dość, że nasi zachodni sąsiedzi musieli w tym meczu pokonać Kostarykę, to jeszcze liczyć, że Hiszpania nie przegra z Japonią. "La Furia Roja" była rzecz jasna faworytem, lecz miała już pewny awans do kolejnej rundy.

Mocny początek Niemców

Niemcy wiedzieli, że przystępują do tego meczu z nożem na gardle, rozpoczęli więc od mocnego uderzenia i przygniatającej przewagi. Już w 2. minucie Jamal Musiala przeprowadził rewelacyjną indywidualną akcję i uderzył sprzed pola karnego. Keylor Navas musiał się nagimnastykować, by obronić to uderzenie.