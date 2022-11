W piątkowy wieczór FIFA poinformowała o obsadzie sędziowskiej meczu otwarcia mistrzostw świata. Na arbitra spotkania Katar - Ekwador wybrany został Daniele Orsato . Jest to historyczna nominacja, bowiem nigdy wcześniej w historii Włoch nie prowadził meczu otwarcia na mundialu.

Daniele Orsato ma 46 lat i jest jednym z najbardziej doświadczonych sędziów z federacji UEFA. W swoim dorobku zgromadził ponad 260 spotkań włoskiej Serie A, 19 Ligi Europy i 46 meczów Ligi Mistrzów, gdzie w sezonie 2019/20 był rozjemcą finału PSG - Bayern Monachium. Mimo dużego doświadczenia dla Daniele Orsato to dopiero drugi duży turniej. Podczas EURO 2020 prowadził trzy mecze, a w tym pamiętne starcie Hiszpania - Polska, w którym padł remis 1:1 .

Wśród piłkarskich fanów Daniele Orsato nie cieszy się dobrą opinią. Wielu kibiców uważa go za kontrowersyjnego arbitra, który często popełnia spore błędy w meczach o stawkę. I choć może wydawać się, że tak faktycznie jest, to mimo wszystko cieszy się on zaufaniem wśród władz FIFA i UEFA.