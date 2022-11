Ekspert ds. urazów głowy: Pierwszy test i totalna porażka FIFA

- To miało ogromne znaczenie, że zawodnik nie zszedł z boiska od razu. Nie powinien zostać na murawie ani sekundy dłużej, a my mówimy o minutach. To był pierwszy test protokołu wstrząśnienia mózgu FIFA i była to totalna porażka! - grzmi Luke Griggs z organizacji Headway zajmującej się urazami głowy, cytowany przez "The Sun".