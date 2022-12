Gwiazdor reprezentacji Brazylii zaskoczył fanów. Nie do wiary, co zrobił

Swoje "5 minut" w Katarze miał Richarlison. Gwiazdor reprezentacji Brazylii był ważną postacią dla drużyny. Rok przed mundialem został zapytany w mediach o to, co zrobi, kiedy jego zespół wygra złoty puchar. Piłkarz wyznał, że ma zamiar uczcić sukces symbolicznym tatuażem. Mimo że "Kanarki" już pojechały do domu, sportowiec nie zamierzał rezygnować z tego planu. Zrobił sobie ogromny tatuaż na plecach. Jeden element może szokować.