Gwiazdor jednak opuści mundial? Gigantyczny pech zawodnika

Powrót Paula Pogby do Juventusu zdawał się być pewnego rodzaju transferowym majstersztykiem "Bianconerich" - w 2016 roku sprzedali oni bowiem pomocnika za aż 89 mln funtów do Manchesteru United, by teraz przejmować go ponownie... zupełnie za darmo po tym, jak kontrakt 29-latka z "Czerwonymi Diabłami" wygasł wraz z końcem czerwca.