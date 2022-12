Gwiazdor dokonał "niemożliwego"! Kosmiczny początek hitu MŚ

W Katarze rywale nie zdołali więc wpakować piłki do bramki Maroka przez łącznie 485 minut (nie licząc doliczonego czasu gry). To nieprawdopodobny wynik, na który zapracował nie tylko stojący między słupkami Bono (oraz Munir, który wystąpił w spotkaniu z Belgią), ale także kapitanie funkcjonująca obrona afrykańskiej drużyny.

MŚ Katar 2022. Francja - Maroko. Theo Hernandez dokonał "niemożliwego"

Wracając jednak do obrony Maroka, w drodze do półfinału zachowywała ona czyste konto w starciach z: Chorwacją, Belgią, Hiszpanią oraz Portugalią. To imponujące zestawienie, podkreślające klasę podopiecznych trenera Hoalida Regraguiego.