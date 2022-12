Podopieczni Zlatko Dalicia dzięki swojej nieustępliwości, po raz drugi z rzędu dotarli do czwórki najlepszych drużyn na świecie . Po zwycięskich seriach rzutów karnych z Japonią i Brazylią, ich ostatnim rywalem na drodze do wielkiego finału będzie Argentyna prowadzona przez Lionela Scaloniego .

Pomocnik Chorwatów - Luka Modrić , który ponownie zachwyca podczas trwającego turnieju , pochwalił mentalność całego zespołu, porównując ją z tym, z czym ma do czynienia na co dzień w barwach Realu Madryt .

"Messi jest wielkim piłkarzem"

"Chcę wystąpić w kolejnym półfinale przeciwko świetnemu zespołowi, nie skupiam się na rywalizacji z jednym graczem. Oczywiście Leo jest wielkim piłkarzem, ich najlepszym zawodnikiem i będziemy mieli bardzo trudne zadanie, żeby go zatrzymać, ale jesteśmy przygotowani i damy z siebie wszystko. Mam nadzieję, że to wystarczy, by awansować do finału" - dodał w rozmowie z "Television Espanola".