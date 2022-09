25-letni skrzydłowy reprezentacji Francji problemy z łydką ma od spotkania w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium. Mimo to zagrał w meczu La Liga z Elche, a w czwartek jedenaście minut w reprezentacji przeciwko Austrii.

Dembele się oszczędza

Choć w niedzielę Francja zagra kluczowe spotkanie w Lidze Narodów z Danią, Dembele nie będzie na boisku. Mistrzowie świata są zagrożenie spadkiem z Dywizji B. Stanie się tak jeśli Austria wygra z Chorwacją, a Francuzi nie pokonają Duńczyków. Będą mieli trudniejsze zadania, że skrzydłowy Barcelony w obawie przed pogłębieniem urazu stwierdził, że nie zagra w meczu kadry narodowej.

Decyzję Dembele potwierdził Didiers Deschamps, selekcjoner Trójkolorowych i przyznał, że piłkarz trenuje indywidulanie. Jak podkreśla hiszpański "Sport" Francuz nie tak dawno powiedział ,że choć chciałby wygrać kolejne mistrzostwo świata, to dla niego priorytetem jest Barcelona i przywrócenie jej blasku. To kolejny powód, by nie zagrać w meczu reprezentacji. Kontuzja czołowego gracza drużyny Roberta Lewandowskiego na pewno miałaby wpływ na postawę zespołu. Dembele "słucha swojego ciała, działa ostrożnie i nie che niczego przyspieszać" - napisał "Sport".

Dembele niedawno wspominał też, że z powodu urazów jego kariera nie mogła się w pełni rozwijać. "W ciągu ostatnich pięciu lat straciłem mnóstwo czasu. Musiałem pracować bardzo ciężko, by odzyskać odpowiedni poziom".

W latach 2071-2021 z powodu różnych urazów Dembele pauzował w sumie przez 723 dni i nie zagrał w 102 meczach.