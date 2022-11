W pierwszym meczu reprezentacja Belgii pokonała w grupie Kanadę 1-0, ale nie pozostawiła po sobie nadzwyczajnego wrażenia. Do Kataru przyjechała jako trzeci zespół poprzedniego mundialu w Rosji, co jest jej najlepszym wynikiem w dziejach. Przed startem turnieju w Katarze niektórzy widzieli "Trójkolorowe Diabły" wśród pretendentów do tytułu.