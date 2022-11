Gwiazda reprezentacji Meksyku ostro o Polsce: Chciałbym skopać im d...

Meksyk chce skopać Polsce d...

Teraz gwiazda meksykańskiego futbolu wypowiedziała się o Polsce dla "Mundo Deportivo". Cuahtemoc Blanco, znany z niewyparzonego języka, zrobił to w swoim stylu. - Bardzo chciałbym sam zagrać i skopać im d..., ale nie mogę. jestem za stary. Liczę na to, że zrobią to moi koledzy, o ile wezmą się do roboty i będą zasuwać przez 90 minut, tak jak my zasuwaliśmy dla Meksyku - mówił. Wypowiedział się też o Robercie Lewandowskim. - To zaj... piłkarz, ale my też mamy zaj... - palnął.