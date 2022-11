Gwiazda reprezentacji Argentyny chciała jechać na mundial. Zapadła decyzja

26-letni środkowy pomocnik to podstawowy zawodnik reprezentacji Argentyny. Od debiutu w 2017 roku rozegrał w kadrze 41 spotkań - tylko sześć razy wchodził jako zmiennik. W zeszłorocznym Copa America, w którym Argentyna wygrała w finale z Brazylią nie wystąpił tylko raz. Był też pewniakiem w kwalifikacjach do mundialu w Katarze.

Selekcjoner czekał na Lo Celso

30 października w ligowym meczu z Athletic Bilbao doznał jednak kontuzji mięśnia dwugłowego uda i zszedł z boiska. Uraz był bardzo skomplikowany i bardzo długo ustalano, czy konieczna jest operacja, czy może dzięki rehabilitacji zawodnik dojdzie do zdrowia i pojedzie z kadrą do Kataru.

We wtorek okazało się, że udział Lo Celso w mundialu jest niemożliwy. Jak informuje portal ole.com.ar piłkarza czeka bowiem operacja. To oznacza, że kadrze Argentyny zastąpi go Exequiel Palacios. Dla Argentyny to spory cios, bo Lo Celso był szykowany do podstawowej jedenastki. "Powiedziałem mu, że na pierwszym miejscu jest zdrowie" - cytuje Scaloniego portal.