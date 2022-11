- Niestety, my na mundial nie jedziemy - mówił po meczu w Warszawie chilijski bramkarz Claudio Bravo. - Jedzie Polska, od której byliśmy wyraźnie lepsi, mimo wyniku 0-1.

Chile wkurzone, że nie jedzie na mundial. Jedzie Polska

Claudio Bravo to jeden z asów wielkiej drużyny Chile, która tak imponowała światu w latach 2010 i 2014. Wtedy Polski na mistrzostwach świata nie było. Teraz to ona jedzie na turniej drugi raz z rzędu, a Chile po raz drugi zostaje w domu.

- To specyfika eliminacji w Ameryce Południowej. Jest tam wiele znakomitych zespołów - uważa Bravo, a Chilijczycy liczą na to, że kwalifikacje kolejnego mundialu 2026 roku to zmienią. Na razie Ameryka Południowa wystawia na mundialu cztery zespoły (Brazylia, Argentyna, Urugwaj, Ekwador), a piąty przepadł w barażu (Peru).