Gwiazda Bayernu Monachium straciła nadzieję. Koniec marzeń

Mane to jeden z najważniejszych zawodników afrykańskiej reprezentacji. Nazywany jest nawet jej talizmanem. Dlatego też sztab szkoleniowy Senegalu liczył, że zawodnik dojdzie do siebie i choć nie będzie gotowy na pierwszy poniedziałkowy mecz z Holandią, to może zdąży wykurować się na kolejne lub fazę pucharową.